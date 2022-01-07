Hayvar fiyatı ne kadar? Havyar neden pahalı? Havyar nedir, yemek helal mi, haram mı?

Hayvar fiyatı ne kadar? Havyar nedir, yemek helal mi, haram mı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Protein ve vitamin bileşimi açısından son derece zengin olan havyar, pek çok üründe kullanılır. Sağladığı faydalarla olduğu kadar pahalı fiyatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Havyar yemek caiz midir? Havyar neden pahalı?

HAVYAR NEDİR?

Havyar veya kürü, gastronomide her çeşit balık yumurtasına verilen addır. Bazı balıkların yumurtaları özel bir yiyecek olarak ayrıca değerlidir. Bunlar özellikle Hazar Denizi'nde yaşayan mersin balığından ve bir mersin balığı türü olan çirozdan elde edilen yumurtalardır. Bunlar içinde siyah havyar en değerlisidir.

HAVYAR FİYATI NE KADAR?

İyi kalite bir siyah havyarın kilogram fiyatı ortalama 15.000 dolar civarında seyreder. Bir mücevher gibi paha biçilen havyar bu nedenle çok küçük porsiyonlarda servis edilir ve neredeyse adetle yenir. Küçük paketlerde satılan havyarların yüz lira ile bin lira arasında satıldığını da görebilirsiniz.

HAVYAR YEMEK HELAL Mİ, HARAM MI?

Balığın yenmesi helal bir hayvandır. Balık yumurtasının da temiz olduğu bilinmektedir. "Deniz avı ve onun yiyeceği size de, yolculara da bir geçimlik olarak helal kılınmıştır…" (Maide, 5/96)

Buna göre balıklar ve yumurtaları da helaldir. Hz. Peygamberden nakledilen hadislere göre balığın ölüsü de yasak kapsamına girmemektedir. Hz. Peygambere deniz suyunun hükmü sorulmuş, O da şöyle cevap vermiştir:

"Denizin suyu temiz; meytesi/ölüsü de helâldir." (Muvatta, Tahâret, 12, Sayd, 12; Ahmed b. Hanbel, 2/237, 361, 378, 393; İbn Mâce, Tahâret, 38; Ebû Dâvûd, Tahâret, 41; Tirmizî, Tahâret, 52; Nesâî, Tahâret, 46, Miyâh, 4, Sayd, 35)

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