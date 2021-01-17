Hayvansever karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı

TUZLA'da bir hayvansever karlı havada sokak hayvanlarını unutmadı. Hayvansever Serdar Öztürk ve ailesi, yoğun kar yağışının ardından Akfırat'ta bulunan sokak hayvanlarının yoğun olduğu bir yere yiyecek bıraktı. Serdar Öztürk, "Bütün Pendik halkını buraya davet ediyorum. Ne kadar yasaklarda olsa bu hayvanlar burada tir tir titriyorlar. Ellerine bir tabak yemek alıp getirsinler. Bundan güzel bir duygu yok" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı