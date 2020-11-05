Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

Gaziantep'te bir hayvansever kadın, köpeklerin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya geldiğini iddia ettiği hurdacıyı beyzbol sopasıyla darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te bir hurdacı, belediyenin sokak hayvanlarının beslenmesi için verdiği mamaları ve mama kaplarını almaya çalıştı. Onlarca köpeğin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya gelen hurdacıyı, köpeklerinin başına beyzbol sopasıyla vurduğu sırada gördüğünü iddia eden kadın, hurdacıya müdahale etti.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kadın ile hurdacı arasında tartışma çıktı. Aracına binmeye çalıştığı sırada hurdacıyı gören kadın, hurdacının arkasından seslendi. Hurdacının kendisine hakaret ederek, "Arabaya o... almıyorum" demesi üzerine sinirlendiğini belirten hayvansever, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından hurdacının elindeki sopayı alarak hurdacıyı darbetti. Hayvansever kadının hurdacıyı darbettiği anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.