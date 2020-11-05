Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı
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Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

05.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:29

Gaziantep'te bir hayvansever kadın, köpeklerin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya geldiğini iddia ettiği hurdacıyı beyzbol sopasıyla darbetti. O anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te bir hurdacı, belediyenin sokak hayvanlarının beslenmesi için verdiği mamaları ve mama kaplarını almaya çalıştı. Onlarca köpeğin beslendiği mama kaplarını ve mamaları almaya gelen hurdacıyı, köpeklerinin başına beyzbol sopasıyla vurduğu sırada gördüğünü iddia eden kadın, hurdacıya müdahale etti.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kadın ile hurdacı arasında tartışma çıktı. Aracına binmeye çalıştığı sırada hurdacıyı gören kadın, hurdacının arkasından seslendi. Hurdacının kendisine hakaret ederek, "Arabaya o... almıyorum" demesi üzerine sinirlendiğini belirten hayvansever, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından hurdacının elindeki sopayı alarak hurdacıyı darbetti. Hayvansever kadının hurdacıyı darbettiği anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı
Haber Yorumları (11)
OGUZ: Hurdacinin yaptığı tasvip edilemez ancak kadının hayvani savunup insana şiddet uygulaması da hayvan severlik değildir olsa olsa şov olur polis karakol mahkeme var böyle olmaz
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KARGOCU: Şimdi hayvan korumak adına bir insanı linç ettin ne oldu başın göğemi erdi arasaydın polisi gelip işlemini yapardı sende şikayetçi olurdun adam orda kadına 1 tokat atsa Kadına şiddet var diyerek toplum olarak ayağa kalkardık ama sopa yiyen bir hurdacı sorun değil hayvanlar daha önemli :(
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VATANDAŞ: İnsan seveni hayvan sevenden nasıl ayırmak lazım. İnsan olmanın bir kriteri var''mı. BİLEN VAR ise paylaşması isabetli olur
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