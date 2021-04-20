Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi

Esra Erol'un programında ilginç bir olay işlenmeye başlandı. Çiftçilik yapan 39 yaşındaki 3 çocuk babası, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satarak eşine istediği estetikleri yaptırdı. Mutlu bir evliliği olacağını düşünen adam, karısının evden kaçmasıyla adeta yıkıldı. Esra Erol'un programına başvuran adam, gözyaşları içinde yardım istedi.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programındaki konulara bir yenisi daha eklendi. Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. Eşi için "Onu baştan yaptım" diyen adam, karısının evden kaçmasıyla adeta yıkıldı.

"ÇOCUKLARIMIZI VE BENİ HİÇ SEVMEDİ"

Başına gelenleri anlatan Yalçın Okur, "13 yıldır evliyiz. Eşim kuzeni Büşra'nın yanına geldi. O burun estetiği olmuş. Eşim geldi bana 1 ay yalvardı, 'beni de burun estetiği yaptır' diye. Ben seni bu şekilde seviyorum, biz çiftçiyiz dedim ama 'yok' dedi, ısrar etti, ağladı. Bizi hiç sevmedi, çocuklarını sevmedi, hep kendini sevdi" ifadelerini kullandı.

"MASADA KALSAM DA AMELİYAT OLACAĞIM"

Eşinin ısrarına karşı gelemediğinde bahseden Okur, sözlerine şöyle devam etti: "15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Ama eşim 'masada kalsam da yaptıracağım' dedi. Baştan aşağı yeniden yaptım. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitmedi? Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. 'Ben gidiyorum kızım, kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. İstanbul'a gidiyorum çalışacağım."

"90 BİN TL'LİK HAYVANLARIMI ONUN İÇİN 45 BİN TL'YE SATTIM"

Karısını ameliyata gönderdikten sonra aradığında büyük bir şok yaşadığını söyleyen çaresiz adam, "Ben eşimi aradım, nasıl geçti diye bana, 'Sana ne, seni ilgilendirmez. Ben seninle oynadım' dedi. Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Okur, "Bana bir kere 'canım kocacığım' dese dünyaları veririm. 90 bin liralık hayvanlarımı 45 bin liraya sattım. Son 1 senedir bana seni seviyorum bile demedi" diyerek sitem etti.

"26 YAŞINDA ÖZGÜVENLİ KADIN OLMAK İSTEDİ"

Meral Okur'un kuzeni Büşra ise canlı yayına bağlanıp "Meral 15 yaşında evlendi, 3 çocuk doğurdu. Şimdi 26 yaşlarında özgüvenli bir kadın olmak istemiş olabilir." dedi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Yaşadıklarından dolayı zor günler geçirdiğini söyleyen Yalçın Okur, kızlarından bahsederken "Beni herkese sorun. Tüm köy beni bilir" diyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

KAYINVALİDE HER ŞEYİ YALANLADI

Meral'in annesi Sevim Hanım ise, canlı yayına bağlanıp damadıyla muhatap olmak istemediğini, kızına hiç sahip çıkmadığını söyledi. Kızı Meral'in evden ayrıldıktan sonra aynı gün ona geldiğini, İstanbul'a gitmediğini belirten Sevim hanım, tüm söylenen iddiaları yalanladı.