Hayvanlarını otlatan talihsiz kadın, boğanın boynuz darbeleriyle feci şekilde can verdi
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Hayvanlarını otlatan talihsiz kadın, boğanın boynuz darbeleriyle feci şekilde can verdi

23.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:41
Hayvanlarını otlatan talihsiz kadın, boğanın boynuz darbeleriyle feci şekilde can verdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde arazide hayvan otlatan kadın bir boğanın saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre arazide büyükbaş hayvan otlatan 53 yaşındaki Emine Yıldız, bir boğanın saldırısına uğradı.

BOYNUZ DARBELERİNE DAYANAMADI

Boğanın boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Yıldız'ı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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