Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM'de

Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

18 maddelik Hayvanları Koruma Kanun Teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre hayvan neslini yok edenlere 5-10 yıl arasında, nesli tükenmekte olan hayvanları öldürenlere 1 yıldan 5 yıla, hayvanları haksız nedenlerle öldürenlere 6 ay ile 4 yıl arasında, eziyet edenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hayvan dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla kadar hapis, hayvanlara karşı cinsel suçlara da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri olmak üzere 4 köpek türünün Türkiye'ye girişi yasaklanıyor. Kanun teklifine göre bu türlerin satışını yapanlara ise 11 bin lira para cezası verilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (4)
Hayvanların Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (3)
Hayvanların Korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (2)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Lütfü Türkkan Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Diego Cristiano Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:17:52. #1.14#

title