Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM'de

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti'nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

18 maddelik Hayvanları Koruma Kanun Teklifi, AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre hayvan neslini yok edenlere 5-10 yıl arasında, nesli tükenmekte olan hayvanları öldürenlere 1 yıldan 5 yıla, hayvanları haksız nedenlerle öldürenlere 6 ay ile 4 yıl arasında, eziyet edenlere 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Hayvan dövüştürenlere 3 aydan 2 yıla kadar hapis, hayvanlara karşı cinsel suçlara da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve yüz günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak.

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türleri olmak üzere 4 köpek türünün Türkiye'ye girişi yasaklanıyor. Kanun teklifine göre bu türlerin satışını yapanlara ise 11 bin lira para cezası verilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı