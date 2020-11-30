Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim
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Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim

30.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:21

Sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şahıs, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi yapmak adına gerçekleştirdiğini söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çekmeköy'de ikamet ettiği belirlenen şüpheli Cem A. (37) evinde gözaltına alındı.

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Siharbazım, ironi yapmak istedim

"PAYLAŞIMLARI İRONİ AMAÇLI YAPTIM"

Şüpheli polise verdiği ifadesinde, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi amaçlı gerçekleştirdiğini anlattı. Şüphelinin ikametinde bulunan köpek muhafaza altına alınarak Çekmeköy Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim

SERBEST BIRAKILDI

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari para cezası kesilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim
Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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