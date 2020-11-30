Hayvanlara yönelik cinsel içerikli paylaşımlar yapan şahıs: Sihirbazım, ironi yapmak istedim

Sosyal medya hesabı üzerinden hayvanlara yönelik cinsel içerikli söylemlerin yer aldığı bir paylaşımda bulunan şahıs, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, kendisinin sihirbaz olduğunu ve paylaşımı ironi yapmak adına gerçekleştirdiğini söyledi.