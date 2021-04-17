Hayvanlar meralara gönderilmeye başlandı

Karlıova ve Yedisu ilçesinde karların erimesiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar meralara gönderilmeye başlandı.

Karlıova ve Yedisu ilçesinde karların erimesiyle birlikte küçük ve büyükbaş hayvanlar meralara gönderilmeye başlandı.

Kışın çetin geçtiği bölgede hayvanlar kış boyu ahırlarda besleniyor. Son yağan yağmurla birlikte ovalardaki kar tamamen eridi. Havaların normale dönmesiyle birlikte besiciler hayvanları meralarda otlatmaya başladı.

Hayvanları dışarı çıkarmanın sevincini yaşayan besici Talip Demir, "Kış boyu arpa ve saman vermek zorundaydık. Çok şükür havalar normale döndü ve karlar eridi. Hayvanlarımızı doğaya saldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere