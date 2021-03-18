Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı
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Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı

18.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:19

Zonguldak'ta bir fabrikaya ait hayvanat bahçesindeki alageyik, kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurulduktan sonra araçla götürüldü. Şikayetin üzerine teknik takibe başlayan ekipler, olayla ilgisi olduğunu tespit ettiği 2 kişiyi tutukladı.

Olay, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesinde yaşandı. Hayvanat bahçesinde bulunan alageyik, gece saatlerinde kafesinden çıkarılıp av tüfeği ile vurularak araçla götürüldü. Bakıcıların olayı fark etmesinin ardından olay, jandarma ekiplerine haber verildi.

Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı

TEKNİK TAKİPLE OLAY AYDINLATILDI

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, meydana gelen olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda JASAT (Jandarma Dedektifleri) ve Gökçebey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve teknik takipler neticesinde olayda kullanılan araç ve olayı gerçekleştiren C.A. (57) ve M.B.(48) ekiplerce tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı
Hayvanat bahçesinden tüfekle öldürdükleri geyiği çalan iki kişi tutuklandı
Haber Yorumları (2)
EGEMEN: Fabrikanın hayvanat bahçesi nasıl olur? Önüne gelen hayvanat bahçesi kurabiliyor mu? Yaban hayvanı beslemek serbest mi?
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VEYSEL: Ete ihtiyacınız yok, cilalı taş devrinde yaşamıyoruz. Vicdansız köpekler. . . . Asın gitsin böyle pislikleri. . . Nefes almaları haram. . .
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