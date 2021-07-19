Hayvan pazarında sıkı pazarlıklar sürüyor

Malatya'da Kurban Bayramına arifesinde hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar sürüyorMalatya'nın Canlı Hayvan Pazar'ında çok sayıda besici, yıl boyunca yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanı satma imkanı buluyor.

Malatya'da Kurban Bayramına arifesinde hayvan pazarında besiciler ile vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar sürüyor

Malatya'nın Canlı Hayvan Pazar'ında çok sayıda besici, yıl boyunca yetiştirdikleri küçükbaş ve büyükbaş hayvanı satma imkanı buluyor. Canlı Hayvan Pazarında uygun fiyata kurban bulmak için gelen vatandaşlar ve emeklerinin karşılığına almak isteyen besiciler arasında sıkı pazarlıklar oluyor. Geçen yıla göre ciddi bir fiyat artışının olmadığını ve piyasanın durgun olduğunu belirten besiciler, bayramın birinci ve ikinci gününde piyasanın canlanacağından umutlu. Hayvan fiyatlarını yüksek olduğunu ve bütçesine göre hayvan bulamayan vatandaşlar ise dertli. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı