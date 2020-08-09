Hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı
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Hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

09.08.2020 19:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:30

Kars'ta hayvan otlatma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Ani köyüne ait yaylada hayvan otlatan Murat A. ve Süleyman A, Arazoğlu köyünden bazı çobanlarla arazide hayvan otlatma yüzünden tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kenan Y, Murat A. ve Süleyman A'ya silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Murat A. omzundan yaralanırken, Süleyman A. ise silahın dipçiğiyle darbedilmesi sonucu başından yaralandı.

Murat A, çevredekilerin yardımıyla, Süleyman A. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayvan otlatma kavgası: 2 yaralı

Kaynak: AA

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