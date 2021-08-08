Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavgada çıktı.

DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavgada çıktı. Kavgada, Veysi Kaya (30) yaşamını yitirdi, biri kadın 2 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan kesim yerinde işyeri sahibi olan Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen husumetlileri dükkan önünde karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Veysi Kaya ve isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Veysi Kaya, götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı 2 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. 

ZIRHLI ARAÇLA OLAY YERİNDE ÖNLEM ALINDI

Olayın yaşandığı mahalle polis ekiplerince kapatıldı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait zırhlı araçlarla önlem alınan bölgede polisin bekleyişi sürüyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken olaya karışan şüphelilerin yakalanması için de ara sokaklarda operasyon başlatıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürdürülüyor.

FOTOGRAFLI


Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
9 yaşındaki kız çocuğunu taciz edip, arkasından apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle ayağa kalktı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Merve Çoban Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvan kesim yerinde silahlı ve satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 20:15:18. #1.16#

title