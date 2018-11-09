Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Bartın'da köylerden çalınan ve jandarma ekipleri tarafından bulunan büyükbaş hayvanlar, sahiplerine teslim ediliyor.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince köylerden çalındığı tespit edilen 25 büyükbaş hayvanın 15'i sahiplerine teslim edildi.

Hayvanları çalınan Kenan Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalınan hayvanlarının jandarma tarafından bulunduğunu söyledi.

Hayvanlarının bahçeden çalındığını söyleyen Özcan, "İl Jandarma Merkez Komutanlığı'ndaki en alt rütbesinden en üst rütbesine kadar, sayın savcı beyimize de teşekkür ediyorum. Onların sayesinde hayvanlarımızı bulduk. Allah onlardan razı olsun. Sözün bittiği yerdeyiz, iki adet ineğimiz vardı gebe, araziden çalındılar. Burada yavruladıkları tespit edildi." diye konuştu.

Bartın'da, 7 Kasım'da, hayvanların ahırlardan çalındığı ihbarlarını değerlendiren jandarma ekipleri, Kutlubeyyazıcılar köyünde bir arazide birçoğu küpesiz 25 büyükbaş hayvan bulmuş, olayla ilgili gözaltına alınan V.S. tutuklanmıştı.