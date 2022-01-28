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Hayvan durum izleme ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hayvan durum izleme ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

Kırşehir'de Güneykent Mahallesi bölgesinde yapılan çalışmalarda aç ve donmak üzere olan sokak köpekleri Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme ekipleri tarafından tespit edilerek hem doyuruldu hem de donmaktan kurtarıldı. Sokak hayvanları beslendikten sonra polis tarafından alınarak Kırşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. - KIRŞEHİR

Hayvan durum izleme ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Asayiş, Yerel, Haber

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