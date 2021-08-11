Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde hayvan çiftliğinin bulunduğu makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde hayvan çiftliğinin bulunduğu makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkii'nde yangın çıktı. Yangın bölgesine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplere yangın söndürme helikopteri ise havadan destek verdi. Bölgede bulunan bir hayvan çiftliğine de sıçrayan yangının samanlığa zarar verdiği öğrenildi. - MUĞLA

Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da 2 kız çocuğu kayboldu
Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da 2 kız çocuğu kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Onur Akay Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:00:43. #1.14#

title