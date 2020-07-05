Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti
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Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti

Tekirdağ'da bir ahırdan küçükbaş hayvan çalan zanlı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Hayvan çaldı, pişkinliği pes dedirtti
05.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:40

Tekirdağ'da bir ahırdan küçükbaş hayvan çalan zanlı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olay, Pazar günü Tekirdağ'ın Saray İlçesinde meydana geldi. Ayaspaşa Mahallesinde bir ahırdan 6 adet koyun çalındığı ihbarını alan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri zanlının kısa sürede yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hayvanların daha önce de hayvan hırsızlığı gibi birçok olaydan suç kaydı olan Fatih Ş.'nin 81 DK 610 Plakalı otomobile bindirilerek çaldığını tespit etti. Yapılan incelemenin ardından olayda kullanılan otomobil ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan zanlı emniyetteki ifadesinde hayvanları çaldığını ve Çorlu İlçesinde 2 Bin Lira karşılığında sattığını itiraf etti. Polis ekipleri hayvanları alan şahsı tespit ederek sahibine geri iade ederken, zanlının Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına götürülmek üzere emniyet çıkarıldığı sırada gazetecilere gülerek poz vermesi pişkinliğin bu kadarına da pes dedirtti.

Emniyetteki sorgusunda olayı itiraf eden ve birçok suçtan kaydı bulunan zanlı Fatih Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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