HAYTAP'tan Başkan Geylani'ye teşekkür belgesi

30.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:34

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından doğadaki hayvanların yaşam haklarının korunması noktasında sunduğu desteklerden ötürü Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür belgesi takdim edildi.



HAYTAP Basın Sözcüsü ve İzmir Hayvan Hakları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şule Baylan ile Saha Sorumlusu ve İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Zuhal Arslan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaret vesilesiyle Tatvan Belediyesi tarafından gerek ilçede gerekse bölge il ve ilçelerde yürütülen hayvan kısırlaştırma, aşı ve bakım çalışmaları başta olmak üzere doğadaki hayvanların yaşam haklarının korunması noktasında sunduğu desteklerden ötürü Başkan Geylani'ye teşekkür belgesi verildi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Geylani, ziyaret ve belge takdiminden dolayı teşekkürlerini iletti. Tatvan Belediyesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada doğadaki tüm hayvanların yaşam haklarını korunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Geylani, "Memleketin dört bir köşesinde gönüllü olarak bütün gününüzü bütün yılınızı vererek yürüttüğünüz çalışmalardan dolayı asıl ben size teşekkür ediyorum. Aslında bu bizim görevimiz ve sorumluluğumuz. Bu anlamlı hediyenizden dolayı da ayrıca teşekkür ederim. Tüm hayvan sever dostlarımıza selamlarımızı iletiyorum" dedi.



HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ise, doğadaki hayvanların yaşam haklarının korunması noktasında sunduğu katkı ve desteklerden ötürü tüm hayvan severler adına Başkan Geylani'ye teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Kaynak: İHA