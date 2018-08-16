Haytap, Ayın Hayvan Dostu İşletmesini Seçti

Toplumda farkındalık yaratmak için her ay bir işletmeyi "Ayın Hayvan Dostu İşletmesi" olarak belirleyen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ağustos ayında Kırmızı Kedi Kitabevleri'ni dost işletme olarak belirledi.

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Uzman Çavuş Ömer Özkan tarafından El Bab'da bulunan Barış adlı kediyi sahiplenen Kırmızı Kedi Yayınevi, kitabevlerinin kapılarını da sokak hayvanları için açık bırakıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından "Ayın Hayvan Dostu İşletmesi" olarak seçilen Kırmızı Kedi Kitabevleri'nin sahibi Haluk Hepkon, "Hayvanlara yapılan zulüm sadece işkence etmek değildir; onların suya, sıcak bir yuvaya erişmelerini engellemek de bir zulümdür. Bugün, doğadaki katliamla hayvanların yaşam alanları yok olurken buna sessiz kalmamız, can dostlarımıza kapılarımızı kapatmamız insanlık dışıdır. Suriye'deki savaştan kurtarılmış Barış'ı sahiplendiğimiz gibi sokaktaki her hayvana da kapımız açık" dedi.

- İstanbul