Hayran yapımı Simpsons: Hit & Run Remake, telif hakkı nedeniyle kaldırıldı!
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Hayran yapımı Simpsons: Hit & Run Remake, telif hakkı nedeniyle kaldırıldı!

Hayran yapımı Simpsons: Hit & Run Remake, telif hakkı nedeniyle kaldırıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2003 yılında piyasaya sürülen The Simpsons Hit & Run'ın Unreal Engine 5 moturuyla tasarlanan hayran yapımı remake'i teklif hakkı nedeniyle kaldırıldı.

YouTuber ve geliştirici Reubs tarafından geliştirilen, Unreal Engine 5 oyun motorunun kullanıldığı, The Simpson Hit & Run remake'i teklif hakları ihlali nedeniyle kaldırıldı.

Geçen hafta, popüler YouTuber Radical Entertainment'ın kült klasik 2003 oyununun ilk seviyesini 4K grafik ve ışın izleme ekleyerek projeyi yeniden yaptı ve Patreon sitesi aracılığıyla oynanabilir bir demo paylaştı.

Simpsons Hit & Run, on sekiz yıl önce eski Prototype stüdyosu Radical Entertainment tarafından geliştirildi ve altıncı nesil video oyun konsollarında yayınlandı. Oyun, Grand Theft Auto'nun kopyalarının çıktığı bir dönemde piyasaya sürüldü.

Reubs, kanalında yayınladığı uzun videoda Simpsons Hit & Run'ı tamamen yeniden yönetmek için kullandığı her süreci ve adımı izleyicilerine gösterdi. Harita ve sanat varlıklarını Unreal Engine 5'te dışa aktarmayla başlayan geliştirici, dokuları, program karakterlerini ve araçları eklemek için yapay zekayı kullanmadan önce oyunun RTX yeteneklerini 4K grafiklerle sergiledi.Geliştirici, projesinin pürüzsüz animasyonlarını ve çarpıcı görsellerini gösterdi.

THE SIMPSONS HIT & RUN YAPIM AŞAMASI

Video kaynak: reubs

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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