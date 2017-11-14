Hayrabolu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluşu
Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, törende yaptığı konuşmada, Hayrabolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Törende, Hayrabolu Avcılık ve Atıcılık Derneği, Atatürk ilkokulu ve İhsan Korkmaz İlkokulu öğrencilerinden oluşan ekip, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu canlandırıldı.
Daha sonra Babaeski Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Halk Oyunları Topluluğu gösteri sundu, Lüleburgaz Ertuğrul Köyü Cumhuriyet Kadınları Korosu konser verdi.
Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kaymakam İsmail Bayata, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Adem Yelmen, Cumhuriyet Savcısı Emre Kara, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.