Hayrabolu'da yerli karpuz satışa sunuldu

Hayrabolu ilçesinde yerli karpuz satışları üreticiyi sevindirdi.

Sıcak yaz günlerinin en çok tüketilen meyveleri arasında bulunan karpuz, Hayrabolu'da üreticinin yüzünü güldürüyor.

Hayrabolu'da karpuz üretimi yapan Harun Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettikleri yerli karpuzları satışa sunduklarını söyledi.

Bu yıl 6-7 dönüm alanda karpuz üretimi gerçekleştirdiğini belirten Aydın, "Yerli karpuzumuzun lezzeti hiç bir karpuzda yok. Vatandaşlar yerli karpuza ilgi gösteriyor. Satışlarımız iyi gidiyor. Allah bereket versin." dedi.

Satışlardan memnun olduğunu ifade eden Aydın, karpuzun kilosunun 80 kuruş olduğunu belirtti.

Kaynak: AA