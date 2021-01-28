Hayrabolu'da kar yağışı etkisini yitirdi
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Hayrabolu'da kar yağışı etkisini yitirdi

28.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:43
Hayrabolu'da kar yağışı etkisini yitirdi

Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini kaybetti.

Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini kaybetti.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, karla mücadelede belediye olarak her türlü çalışmayı ortaya koyduklarını söyledi.

İlçede şuana kadar olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade eden İnan, "İlçemizde kar yağışı etkisini kaybetti. Belediye olarak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tüm önlemlerimizi aldık." dedi.

Bu arada kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede güzel görüntüler oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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