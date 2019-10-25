Hayrabolu'da halk toplantısı düzenlendi

25.10.2019 09:58

Hayrabolu ilçesinde kaymakamlık tarafından halk toplantısı düzenlendi.



Umurbey Mahallesi'ndeki bir kahvehanede düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Sülün, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyip çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.



İdareci olarak dile getirilen sorun ve taleplerin takipçisi olacağını belirten Sülün, sorunların çözümü konusunda çalışarak bir sonraki toplantıda bilgilendirmede bulunacaklarını belirtti.



Kaymakam Sülün, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA