Hayrabolu'da canlı hayvan pazarı inşaatı sürüyor
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Hayrabolu'da canlı hayvan pazarı inşaatı sürüyor

05.11.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:02
Hayrabolu'da canlı hayvan pazarı inşaatı sürüyor

Hayrabolu Belediyesince yaptırılan canlı hayvan pazarı inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hayrabolu Belediyesince yaptırılan canlı hayvan pazarı inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Proje inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarının faaliyete geçmesiyle ilçenin hayvan ticareti açısından cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Hayvan pazarının bölgedeki hayvancılığa büyük katkı sağlayacağını vurgulayan İnan, şöyle konuştu:

"Hayrabolu'ya yeni ve modern bir hayvan pazarı kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tekirdağ yolunda yaklaşık bin 400 metrekare kapalı alan üzerine yapılan tesisimizin faaliyete geçmesiyle ilçemiz ve çevre ilçelerde bulunmayan hayvan pazarı ihtiyacı karşılanmış olacak. İlçemizde modern bir kapalı hayvan pazarını hizmete sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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