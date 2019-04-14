Hayrabolu Belediye Başkanı İnan, Mazbatasını Aldı

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu başkanlığındaki törende İnan'a mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Hakimi Tuba Alakoç verdi.



İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayrabolu halkının güvenini kazanmak için ekibiyle birlikte en iyi hizmeti üretmek için çalışacaklarını söyledi.



31 Mart seçimlerinin kazasız, belasız ve huzur içerisinde tamamlanmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden İnan, "İlçemiz'in güzel insanlarıyla, el ele, omuz omuza, gönül gönülle vererek, ilçemize çok güzel hizmetler vereceğiz." diye konuştu.



Törene, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA