Hayko Cepki: Anne karnındaki organları kemirmişim

Cepkin, yayında doğumunun çok zorlu geçtiğini anlattı: "Doğumum bir bayram zamanına denk gelmiş.

Cepkin, yayında doğumunun çok zorlu geçtiğini anlattı: "Doğumum bir bayram zamanına denk gelmiş. O yüzden de doğumu birkaç gün sonraya almaya karar vermişler. Beklerken de anne karnındaki besin potansiyeli bitmiş. O yüzden anne karnındaki bazı organları kemirmişim. İğnelerle doğmuşum. Çıktığımda, bir gözüm kapalıymış, diğeri ise tamamen açık. Zaten annem 'Tövbe estağfurullah' demiş." Hayko Cepkin ayrıca eşiyle ebeveyn olmama kararı aldığını söyledi: "Hayatımızı başka yönlere sevk ettik. İlişkimiz böyle devam ediyor. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevilmeyi de seven biriyim."

Kaynak: Hürriyet