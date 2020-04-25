Hayırseverler Ramazan ayının ilk gününde ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
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Adıyaman Kalesi, Kadir Öztürk, Adıyaman, Güncel, Haber

Hayırseverler Ramazan ayının ilk gününde ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Adıyaman'da bir işletme sahibinin öncülüğünde toplanan paralar ile alınan 500 paket gıda, 100 paket ise temizlik malzemesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

25.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:39
Hayırseverler Ramazan ayının ilk gününde ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

Adıyaman'da bir işletme sahibinin öncülüğünde toplanan paralar ile alınan 500 paket gıda, 100 paket ise temizlik malzemesi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Adıyaman Kalesi işletmecisi hayırsever Abdullah Kadir Öztürk öncülüğünde hayırseverler kişiler tarafından yapılan para yardımları ile hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı. Ramazan'ın ilk gününde hazırlanan 500 adet gıda, 100 adet temizlik malzemelerinden oluşan paket ailelere ulaştırılıyor.

Abdullah Öztürk, hayırseverler insanların katkılarıyla gerçekleştirilen yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Hayırsever insanlarımızın katkısı ile yaklaşık toplam değeri 25 bin TL olan yardım paketlerimizi gönüllülerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırmaya başladık. Hayırseverlerin yardımları ile bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. 'Yaptığımız ve yapacağımız yardımlar garibanların onurundan, şerefinden üstün değildir' sloganıyla hayırseverlere yardım çağrısı yardımında bulunuyorum. Mübarek Ramazan ayında her ailenin sofrasında sıcak bir çorba olsun, insanlar aç kalmasın. Devletimiz büyük bir devlet ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor ancak bizler her şeyi devletten beklemeden birbirimize yardım etmeliyiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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