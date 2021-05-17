Hayırseverler orgu bozulan zihinsel engelli gence yeni org hediye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayırseverler orgu bozulan zihinsel engelli gence yeni org hediye etti

Hayırseverler orgu bozulan zihinsel engelli gence yeni org hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mardin'in Kızıltepeli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Ali İlhan, hayırseverlerin hediye ettiği org sayesinde yarım kalan hayallerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mardin'in Kızıltepeli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Ali İlhan, hayırseverlerin hediye ettiği org sayesinde yarım kalan hayallerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kızıltepeli zihinsel engelli Ali İlhan internet üzerinden izlediği videolarla org çalmayı öğrendi. Ancak İlhan orgu bozulduğu için cep telefonuna indirdiği programla org çalabilen İlhan, kendini müzik alanında geliştirebilmesi için bir orga ihtiyacı olduğunu söyledi. İlhan'ın sesine kulak veren hayırseverler, zihinsel engelli gence org hediye etti.

Yeni orguna kavuşan Ali İlhan, hayırseverlere teşekkür etti. - MARDİN

Hayırseverler orgu bozulan zihinsel engelli gence yeni org hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Yeliz Kuvancı Nur Fettahoğlu
Spor Adem Büyük Mesut Özil Ozan Tufan Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayırseverler orgu bozulan zihinsel engelli gence yeni org hediye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:24:10. #1.16#

title