Hayırseverler orgu bozulan zihinsel engelli gence yeni org hediye etti

Mardin'in Kızıltepeli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Ali İlhan, hayırseverlerin hediye ettiği org sayesinde yarım kalan hayallerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mardin'in Kızıltepeli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Ali İlhan, hayırseverlerin hediye ettiği org sayesinde yarım kalan hayallerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kızıltepeli zihinsel engelli Ali İlhan internet üzerinden izlediği videolarla org çalmayı öğrendi. Ancak İlhan orgu bozulduğu için cep telefonuna indirdiği programla org çalabilen İlhan, kendini müzik alanında geliştirebilmesi için bir orga ihtiyacı olduğunu söyledi. İlhan'ın sesine kulak veren hayırseverler, zihinsel engelli gence org hediye etti.

Yeni orguna kavuşan Ali İlhan, hayırseverlere teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı