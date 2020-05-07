Hayırseverler, 33 ailenin bakkal ve tüpçü borcunu ödedi

İnsan ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Şubesi, ihtiyaç sahibi 25 ailenin markete, 8 ailenin de tüpçüye olan veresiye defterlerindeki borcunu kapattı.

İnsan ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Şubesi, ihtiyaç sahibi 25 ailenin markete, 8 ailenin de tüpçüye olan veresiye defterlerindeki borcunu kapattı.

Şube Başkanı Mehmet Akpınar ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için çalışma yaptı.

Mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden Akpınar ve beraberindekiler, bakkallara giderek 25 ailenin borcunu ödedi. Grup, daha sonra da bir tüpçüde de ödeme yaparak 8 ailesinin borcunu sildirdi.

Başkan Mehmet Akpınar, yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

Borcunu ödedikleri vatandaşları da bilgilendirdiklerini ifade eden Akpınar, şöyle konuştu:

"Ekip arkadaşlarımız çok duygulandılar. Veresiye defterinde borçları silinenleri tek tek aradık ve 'borcunuz kalmadı' dedik. Bol dualar ettiler. Dayanılamayacak duygusal sahnelere şahit olduk. Şimdi başka arkadaşlar arayıp 'Bize de bakkal bul, biz de destek olalım' diyorlar."

Kaynak: AA