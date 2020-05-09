Hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar
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Hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar

Hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar
09.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 09.05.2020 12:32

- Hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar Mardin'de yaşayan Abdullah Bayram ve Yağmur Ağrak, yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını, hayırseverlerden gelen yardımlarla karşılıyor.

- Hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar

MARDİN - Mardin'de yaşayan Abdullah Bayram ve Yağmur Ağrak, yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını, hayırseverlerden gelen yardımlarla karşılıyor.

Kızıltepe'de yaşayan Abdullah Bayram ve Artuklu'da yaşayan Yağmur Ağrak, ilk önce ihtiyaç sahibi aileleri tespit ediyor. İkili daha sonra hayırseverlerden aldıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine götürüyor. Ramazan ayında 250'ye yakın ailenin yardımına koşan ikili, hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini söylüyor.

Gönüllülük esasına göre çalıştıklarını anlatan Abdullah Bayram, yaptıkları yardımları kendi çevrelerinden aldıkları ekonomik destekle sağladıklarını vurgulayarak, "Çevremizde durumu iyi olan insanlar var. Bizde onlardan alıyoruz ve onların nezaretinde yardıma muhtaç ailelere teslim ediyoruz" dedi.

"İnsanlar bize güvendikleri için destek sağlıyorlar"

İlk önce paylaşım yaptıklarını kaydeden Yağmur Ağrak ise "Daha sonra hayırseverler bize destek veriyor. Bundan sonra biz ailelere dağıtıyoruz. İnsanlar bize güvendikleri için destek sağlıyorlar. Bu süreçte insanların duyarlı olması gerekiyor. Aileyi tespit ediyoruz. Durumunu açıklıyoruz. Örneğin ailenin çamaşır makinesine ihtiyacı var veya televizyon, buzdolabı veya erzak bunları biz sosyal medyada paylaşıyoruz. Orada insanlar bunu görüyor ve karşılıyorlar. Önemli olan ailenin ihtiyacının giderilmesi" diye konuştu.

Hayırsever ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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