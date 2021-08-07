Hayırsever vatandaştan Gana'ya su kuyusu hayrı
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Hayırsever vatandaştan Gana'ya su kuyusu hayrı

Hayırsever vatandaştan Gana'ya su kuyusu hayrı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Simav ilçesinde esnaf olarak faaliyet gösteren bir hayırsever vatandaş, Gana'nın Pusiga şehrine 7 kilometre uzaklıktaki 300 kişinin yaşadığı 37 hanelik Sarabag köyüne, annesi ve babası adına temiz su kuyusu açtırdı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde esnaf olarak faaliyet gösteren bir hayırsever vatandaş, Gana'nın Pusiga şehrine 7 kilometre uzaklıktaki 300 kişinin yaşadığı 37 hanelik Sarabag köyüne, annesi ve babası adına temiz su kuyusu açtırdı.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Gana'nın Pusiga şehrine bağlı Sarabag köyünde, Simavlı hayırsever esnaf tarafından, annesi Fadime Ünlü ve babası Hacı Yaşar Ünlü adına temiz su kuyusu hayrı yapıldığı bildirildi.

Su kuyusunun açılışında, "Gana'nın Pusiga şehrine bağlı Sarabag köyündeyiz. Burada Hacı Yaşar Ünlü ve Fadime Ünlü adına yapılan su kuyusunun açılışını yaptık. Allah hayırlarını kabul etsin" denildi. - KÜTAHYA

Hayırsever vatandaştan Gana'ya su kuyusu hayrı
Hayırsever vatandaştan Gana'ya su kuyusu hayrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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