Hayırsever kardeşlerden eğitime destek

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile hayırsever İbrahim Aracı arasında "Eğitime %100 Destek Kampanyası" kapsamında yenilenecek olan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Spor Salonu ve 2 adet laboratuvar zemin döşemesi onarımlarının yapılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile hayırsever İbrahim Aracı arasında "Eğitime %100 Destek Kampanyası" kapsamında yenilenecek olan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Spor Salonu ve 2 adet laboratuvar zemin döşemesi onarımlarının yapılmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Valilik makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve hayırsever iş insanı İbrahim Aracı ile kardeşleri katıldı.-"Biz toplum olarak erdemli davranışların sayısını arttırmalıyız"

Vali Yavuz, yaptığı açıklamada, herkesin mutlu olduğu bir faaliyet vesilesiyle bir arada olduklarını belirtti.

Geleceğin teminatı gençlerin, daha iyi ortamlarda eğitim ve spor faaliyetleri gibi etkinliklere katılmasını amaçladıklarını vurgulayan Vali Yavuz, "Bu faaliyetin, yine ilimizde önemli bir ekonomik faaliyet yürüten bir firma tarafından üstlenilmesi ziyadesiyle bizi memnun etti. Bu vesileyle eğitime bırakın böylesine bir katkıyı bir kuruşluk katkıyla bile gelinse bu bizim açımızdan fevkalade değerli ve erdemli bir davranıştır. Dolayısıyla biz toplum olarak erdemli davranışların sayısını arttırmalıyız." ifadesini kullandı.

Yavuz, hayırsever Aracı kardeşlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

-"Yeni projelerde buluşmak dileğiyle"

Sosyal sorumluluk projelerini, toplumda para kazanan insanların toplumla helalleşmesinin bir yolu olarak gördüğünü vurgulayan Vali Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde sosyal sorumluluk içerikli faaliyetlere katkı sağlayan hayırseverlerimize öylesine kazançlar Rabbim nasip etsin ki yine hayırlar ve güzelliklere vesile olsunlar. Toplumla helalleşmenin en iyi yolu bu tür eğitim, sağlık, burs gibi etkinliklerdir. Makam sahiplerinin nasıl toplumda hakları varsa bu ülkede sanayicinin, ticaret erbabının da yine toplumda bir hakkının olduğunu, bu ve buna benzer projelerin bir helalleşme vesilesi olduğunu düşünüyorum. Yeni projelerde buluşmak dileğiyle."

-"Aile olarak Kocaeli'deki okulların hepsine önem veriyoruz"

Hayırsever iş insanı İbrahim Aracı da okulda bazı eksikliklerin olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Aile olarak Kocaeli'deki okulların hepsine önem veriyoruz. Sizlerin de bizlere vermiş olduğu bu fırsatlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz, çünkü bizler bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Devletimiz bu şekilde bize güzel fırsatlar veriyor, inşallah bu okulumuzu da çok güzel bir hale getireceğiz ve Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceğiz. Tekrardan destekleriniz için teşekkür ediyoruz, eksik olmayın var olun. Bundan sonra yine aynı şekilde rahmetli babamızın adına yaptığımız bir okul gibi inşallah güzel bir okul kompleksini yine aile büyüklerimizden bir tanesinin ismi verilmek suretiyle sizlerle beraber gerçekleştirmek istiyoruz. Bu da güzel hayallerimizden birisi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay