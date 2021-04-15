Hayırsever işadamı mahallelinin bakkal borcunu temizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayırsever işadamı mahallelinin bakkal borcunu temizledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Hayırsever işadamı mahallelinin bakkal borcunu temizledi

Trabzon'un 1 Nolu Erdoğdu Mahallesinde hayırsever bir vatandaş mahalle bakkalına borcu olan 40 kişinin borcunu kapattı.

Trabzon'un 1 Nolu Erdoğdu Mahallesinde hayırsever bir vatandaş mahalle bakkalına borcu olan 40 kişinin borcunu kapattı. İsmini vermek istemeyen hayırsever işadamı, mahalle muhtarı aracılığı ile bakkala borcu olanları tespit ettirerek 40 kişinin toplam 21 bin TL'lik borcunu ödedi.

Hayırsever işadamının daha önceleri de mahallede muhtaç kişilere yardım yaptığını belirten 1 Nolu Erdoğdu Muhtarı Şenol Yılmaz, mahalle bakkalına borcu olanları tek tek tespit ederek hayırsever işadamına bildirdiklerini ifade ederek, "Hayırsever kardeşimiz her sene mahallemize destek veriyordu. Arkadaşımız bu sene değişik bir yardım yaptı. Hayırsever kardeşimiz bana gelerek 'mahalle bakkallarımıza borcu olup ödeyemeyen kardeşlerimizin borcunu kapatmak istiyoruz" dedi. Ben de bunu çok olumlu karşıladım, sevindim. Hemen bakkallarla görüşerek borcu olanların listesini temin ettim. 12 bakkalımızın defterlerini inceleyerek ihtiyaçlı arkadaşlarımızın borcunu belirledik. Daha sonra hayırsever kardeşimizi arayarak durumu kendisine bildirdim. 40 kişinin toplum 21 bin TL borcu kapanmış oldu" dedi.

Mahalle bakkalı Yüksel Ay, bakkala uzun süreden beri borcunu ödeyemeyenlerin bulunduğunu ifade ederek "Yaklaşık 1,5 yıldır borcunu ödeyemeyenler vardı. En az borcu olan 150 TL, en fazla ise bin TL. Bize 7 kişinin borcu vardı, toplam 2 bin 100 TL idi. Bin TL ödenerek borçlar kapandı. Borcunun kapadığını öğrenenler çok sevindi. Bunların bazılarının borcu kapandığından henüz haberi yok" diye konuştu. - TRABZON

Hayırsever işadamı mahallelinin bakkal borcunu temizledi
Hayırsever işadamı mahallelinin bakkal borcunu temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Mehtap Ar Damla Sönmez Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayırsever işadamı mahallelinin bakkal borcunu temizledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:06:13. #1.16#

title