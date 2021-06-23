Hayırsever iş adamı 9 bin kişinin yüzünü güldürdü
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Hayırsever iş adamı 9 bin kişinin yüzünü güldürdü

Hayırsever iş adamı 9 bin kişinin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da, her yıl düzenli olarak düzenlediği toplu sünnet organizasyonu ile binlerce çocuğun yüzünü güldüren hayırsever iş adamı, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği sünnet organizasyonu yerine 2 bin kişiye 300 lira nakdi yardım ile 7 bin çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.

Şanlıurfa'da, her yıl düzenli olarak düzenlediği toplu sünnet organizasyonu ile binlerce çocuğun yüzünü güldüren hayırsever iş adamı, pandemi nedeniyle gerçekleştiremediği sünnet organizasyonu yerine 2 bin kişiye 300 lira nakdi yardım ile 7 bin çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.

İsmini açıklamayan Şanlıurfalı hayırsever iş adamı, 10 yıldan beridir geleneksel olarak düzenlediği ve binlerce çocuğun sünnet edildiği toplu sünnet programını 2 yıldır süren pandemi nedeniyle gerçekleştiremedi. Pandemiden dolayı düzenleyemediği sünnet organizasyonu yerine farklı bir yolu deneyen iş insanı, yine binlerce kişinin yüzünü güldürdü. İş adamı merkez ilçe belediyeleri ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik işlerinde çalışan 2 bin işçiye 300 lira değerinde alışveriş çeki dağıttırırken, 7 bin çocuğa ise bayramlık kıyafet hediye etti.

2 bin işçiye 300 lira, 7 bin çocuğa giysi

Hayırsever iş adamının yaptığı yardımları koordine eden Abdulkadir Karakuş, 10 yıldır düzenledikleri toplu sünnet organizasyonunu korona virüs salgınından dolayı gerçekleştiremediklerini belirterek, "Bunun yerine farklı şekilde insanlara yardım etmek istedik. Belediyelerde çalışan 2 bin işçiye 300 lira değerinde gıda alışveriş çeki dağıttık. Ayrıca Kurban Bayramı'nın yaklaşmasından dolayı 7 bin çocuk için kıyafet aldık. Aldığımız bu kıyafetleri 7 bin çocuğa dağıttıracağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Hayırsever iş adamı 9 bin kişinin yüzünü güldürdü
Hayırsever iş adamı 9 bin kişinin yüzünü güldürdü
Hayırsever iş adamı 9 bin kişinin yüzünü güldürdü
Hayırsever iş adamı 9 bin kişinin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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