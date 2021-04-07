Hayırlı evlat! Nihat Doğan annesinin yanına taşındı
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Hayırlı evlat! Nihat Doğan annesinin yanına taşındı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Hayırlı evlat! Nihat Doğan annesinin yanına taşındı

Geçtiğimiz aylarda Covid-19 sebebi ile ablasını kaybeden Doğan, şu sıralar annesi Fatma Hanım'ın kronik böbrek hastalığı nedeniyle üzüntülü günler yaşıyor.

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Geçtiğimiz aylarda Covid-19 sebebi ile ablasını kaybeden Doğan, şu sıralar annesi Fatma Hanım'ın kronik böbrek hastalığı nedeniyle üzüntülü günler yaşıyor.

Böbreklerinde kist çıkan annesini haftanın 2-3 günü hastaneye götüren ünlü türkücü, annesinin yalnız kalmaması için kendi evini kapatıp Beylikdüzü'ne annesinin yanına taşındı.

73 yaşındaki Fatma Doğan'ın sağlık durumunun kızını kaybettikten sonra üzüntüden hızla kötüleştiği gelen bilgiler arasında…

Kaynak: Hürriyet

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