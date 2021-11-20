Hayır, Cyberpunk 2077 Xbox Game Pass'e Yakın Zamanda Gelmeyecek

Cyberpunk 2077 oyununun Xbox Game Pass'e gelmesiyle ilgili söylentiler, CD Projekt RED'in global PR direktörü tarafından yalanlandı.

Oyuncular, geçtiğimiz günlerde Xbox'ın paylaştığı bir videoda Cyberpunk 2077'den olduğu düşünülen görüntülerle karşılaşmıştı. Reddit'te paylaşılan bu fikrin ardından görüntülerin Cyberpunk 2077'nin orijinal tanıtım videosundan olduğu ortaya çıkmıştı. Xbox, videolarında genelde Xbox Game Pass'te olan oyunlara yer verdiği için bu gelişme Cyberpunk 2077'nin Xbox Game Pass'e gelmesine yorulmuştu. Bu söylenti, bazı büyük haber kaynaklarında da kendine yer bulmuştu.

Xbox Game Pass Nedir?

CD Projekt RED'in tartışmalı oyununun Game Pass'e gelmesini bekleyenler maalesef tatsız bir gelişmeyle karşı karşıya. Şirketin global PR direktörünün Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Cyberpunk 2077 için Game Pass planları bulunmamakta.

Radek Grabowski, VGC'nin paylaştığı gönderinin altına gelerek Cyberpunk 2077'yi Game Pass'e getirme planlarına sahip olmadıklarını bu şekilde açıkladı. Böylece birçok oyuncunun hayali suya düşmüş oldu.

Cyberpunk 2077'nin çok önümüzdeki zamanlarda Xbox Game Pass'te yer alma şansı hala bulunuyor. Zira, CD Projekt Red'in diğer bir oyunu olan The Witcher 3'ün ara sıra Game Pass'e gelip gittiğine şahidiz. Fakat aynısının Cyberpunk 2077 için gerçekleşmesi için önümüzde uzun bir süre var gibi gözüküyor.

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