Haydi uygulaması nedir? HAYDİ uygulaması ne işe yarar? Hayvan Durum İzleme uygulaması Haydi nasıl kullanılır?

Haydi uygulaması dikkat çekmeye devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da ele alınan HAYDİ uygulamasının detayları araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hayvan Durum İzleme programı olan Haydi hakkında "Haydi uygulaması nedir? Haydi uygulaması ne işe yarar? Hayvan Durum İzleme uygulaması Haydi nasıl kullanılır?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

Haydi uygulaması hakkında detaylar araştırılıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da ele alınan uygulamanın kullanımının artırılması için sık sık bilgilendirmelere yer veriliyor. Hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek üzere kurulan HAYDİ uygulaması üzerinden yapılan ihbar sayısı kısa sürede binleri geçti. Peki, Haydi uygulaması nedir? Haydi uygulaması ne işe yarar? Hayvan Durum İzleme uygulaması Haydi nasıl kullanılır?

HAYDİ UYGULAMASI NEDİR?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde 81 ilde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü; tüm ilçelerde ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro amirlikleri kurdu.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturulmuş ve 28/07/2020 tarihi itibariyle hizmete girmiştir.

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesi ile uygulama aktif hale gelecektir. Ayrıca vatandaşlarımız bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.

HAYDİ Mobil uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma vb. adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecektir.

HAYDİ UYGULAMASI KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek amacıyla oluşturulan HAYDİ mobil ihbar aplikasyonu da 28 Temmuz 2020'de hizmete girdi. HAYDİ uygulamasını 20 Kasım itibarıyla 56 bin 201 kişi indirdi. 5 bin 231 kişi ise, uygulama üzerinden ihbarda bulundu. Gelen ihbarlar sonucu; 1 Ağustos-20 Kasım arasında 266 kişiye 929 bin 588 TL ceza uygulandı. Uygulama sayesinde 326 olaya müdahale edilirken, 789 kişiye adli işlem yapıldı. Vatandaşlar, HAYDİ ile hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, kötü davranma gibi olaylarda kolluk kuvvetlerine anlık ihbarda bulunabiliyor.

HAYDİ PLAYSTORE İNDİRME LİNKİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

HAYDİ APPSTORE İNDİRME LİNKİ İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ