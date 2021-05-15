- 'Haydi' tam kapanmada sokak hayvanlarının yanında

- 'Haydi' tam kapanmada sokak hayvanlarının yanında Tam kapanmada dilsiz canlılar yemlendi Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kalınca, dilsiz canlılar için Düzce Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri...

- 'Haydi' tam kapanmada sokak hayvanlarının yanında

Tam kapanmada dilsiz canlılar yemlendi

DÜZCE - Düzce'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kalınca, dilsiz canlılar için Düzce Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri besleme çalışması yaptı. Güvercinlere buğday, köpeklere et, kedilere ise mama dağıtıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü sokak hayvanlarının durumlarını izlemek, hayvansal suçlarla daha ilgili mücadele etmek amacı ile tüm Türkiye'de Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube müdürlüklerini hayata geçirdi. Düzce'de çalışmalarını tam kapanma sürecinde hızlandıran ve kısa adı HAYDİ olan ekipler, sokaklarda hayvanların durumlarını izlerken beseleme çalışmalarını da gerçekleştirdi. Cedidiye Meydanı'nda bulunan güvercinlere buğday veren ekipler, daha sonra sokak aralarında bulunan köpekleri de etlerle besledi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara seslenerek, "Elimizden geldiğince bu zorlu süreçlerde sokak hayvanlarına yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri il genelinde çeşitli noktalarda hayvanları besleme çalışmalarını kısıtlama boyunca devam ettirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ