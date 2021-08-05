HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNE

HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNETigem 1. Kapı Tatil Park da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan İllüzyon gösterisine 3-15 yaş arası çocuklar katılabilecek.