HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNE
HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNETigem 1. Kapı Tatil Park da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan İllüzyon gösterisine 3-15 yaş arası çocuklar katılabilecek.
HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNE
Tigem 1. Kapı Tatil Park da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan İllüzyon gösterisine 3-15 yaş arası çocuklar katılabilecek. 8 Ağustos Pazar günü saat: 15: 00'da İllüzyonist Okan Okay'ın gerçekleştireceği gösteriye sınırlı sayıda katılımcı alınacak. Çocuklarının gösteriye katılmasını isteyen ebeveynler https://bit. ly/3ywL6WF adresinden kayıtlarını yaptırabilirler.
Kaynak: Habermetre