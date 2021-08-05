HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNE
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HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNE

HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNE
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HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNETigem 1. Kapı Tatil Park da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan İllüzyon gösterisine 3-15 yaş arası çocuklar katılabilecek.

HAYDİ ÇOCUKLAR İLLÜZYON GÖSTERİSİNE

Tigem 1. Kapı Tatil Park da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan İllüzyon gösterisine 3-15 yaş arası çocuklar katılabilecek. 8 Ağustos Pazar günü saat: 15: 00'da İllüzyonist Okan Okay'ın gerçekleştireceği gösteriye sınırlı sayıda katılımcı alınacak. Çocuklarının gösteriye katılmasını isteyen ebeveynler https://bit. ly/3ywL6WF adresinden kayıtlarını yaptırabilirler.

Kaynak: Habermetre

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