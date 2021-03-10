"Haydi Bilecik Mavi Renk İçin Mavi Maske Takalım"
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"Haydi Bilecik Mavi Renk İçin Mavi Maske Takalım"

10.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:09

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası, "Bilecik Mavi Renk Olsun" diye anlamlı bir çalışma başlattı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası, "Bilecik Mavi Renk Olsun" diye anlamlı bir çalışma başlattı.

Yüksek riskli iller arasında turuncu renkte bulunan Bilecik'in, düşük riskli iller arasına girebilmesi için kampanya başlatıldı. Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan'da katıldı.

"Bir an önce sarı, sonra mavi renk olalım"

Pandemi sürecindeki kademeli normalleşmede Bilecik'in turuncu renkte olduğunu söyleyen Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, "Bu olumsuz ortamı ortadan kaldırmak için farkındalık oluşturmak istedik. Bir an önce sarı sonra mavi renk olalım. Tabi bu arada gevşemeyelim maske mesafe temizlik kurallarına ve diğer kurallara riayet edelim. Çünkü pandemi devam ettikçe esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ileride telafisi olmayan etkiler bırakmak, mutsuz ve perişan durumlara düşürmektedir. Biz bugün burada farkındalık oluşturup 'Haydi Bilecik Mavi Renk İçin Her Cuma Mavi Maske Takalım' kampanyası başlattık" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

'Haydi Bilecik Mavi Renk İçin Mavi Maske Takalım'
'Haydi Bilecik Mavi Renk İçin Mavi Maske Takalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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