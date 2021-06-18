"Haydi Ardahan aşıya" kampanyası başlatıldı

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası çerçevesinde vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan "Haydi Ardahan aşıya" kampanyası çerçevesinde vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Randevularını alan vatandaşlar, diğer sağlık merkezlerinin yanı sıra Aile Sağlığı Merkezine gelerek bahçesine kurulan çadırda Kovid-19 aşılarını yaptırdı.

Bahçedeki aşı çalışmalarını denetleyen Vali Hüseyin Öner, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların aşıya en hızlı şekilde ulaşmasını istediklerini söyledi.

Aşıya ortam ve imkan sağlamak için her türlü gayreti gösterdiklerini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede çalışmalarımız dört bir koldan devam ediyor. Gerek denetim, gerek aşıda yapacağımız çalışmalar sayesinde ilimizde çok önemli bir noktaya gelmiş olacağız. En az bir doz aşı olan vatandaşımız sayısı yüzde 48,44. Yüzde 30.95 oranında vatandaşımız da ikinci dozunu yaptırmış. İl ve ilçelerde toplamda 45 uygulama noktasında aşılama çalışmalarımız yapılıyor. Bugün hedef 1500 ve çok iyi bir rakam. Nüfusumuz oranına göre önemli. Aşı çalışmalarımız alkışlanacak bir çalışma. Bende bu nedenle gayret gösteren sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Hedef temmuz ayında aşılarımızı tamamlamak."

Vali Öner, aşılara yönelik bazı söylentilerin doğru olmadığını, devletin vatandaşın sağlığı için çalıştığını vurgulayıp, şehir efsanelerine kulak verilmemesini istedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Özdemir'de vatandaşın yoğun katılımıyla hedefe daha hızlı ulaşılacağını belirterek, "İl geneli bazı noktalara mobil sağlık merkezlerini kurduk. Amacımız aşıda hedefe en kısa sürede ulaşmak. Katılım sağlayan ve bize destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh