Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu yapıldı
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Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan Haydaran İçme Suyu'nun ilçeye temiz bir şekilde ulaşması için Kahta Belediyesi tarafından su dinlenme havuzları yapılarak, suyun içindeki kum miktarı yüzde 80 oranında düştü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde içme suyu ihtiyacını karşılayan Haydaran İçme Suyu'nun ilçeye temiz bir şekilde ulaşması için Kahta Belediyesi tarafından su dinlenme havuzları yapılarak, suyun içindeki kum miktarı yüzde 80 oranında düştü.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşlardan su da kum var şikayetlerinin üzerine Haydaran içme su tesisinde, su dinlenme havuzlarını yaparak sorunu çözdüğünü söyledi.

Başkan Turanlı, "Birçok vatandaşımızdan, evlerinde kullandığı su da kum olduğu şikayetleri geldi. Bizler de belediye olarak vatandaşlarımızın şikayetlerini dikkate alarak Haydaran bölgesindeki içme suyunun alındığı yerden, suyla birlikte gelen kum tanelerini en aza indirmek için 2 büyük su dinlenme havuzunu yaptık. Doğal yollarla yapılan havuz ve ardından perde beton ile yapılan 2 büyük havuza akan suyla, kum çökme havuzların yapılmasından dolayı ilçeye gelen suyun kum sorunu %80 oranında düşürüldü. Heyelan bölgesi olduğu dikkate alınarak daha önce konteynerde kalan bekçilere beton bina yapılarak olumsuz bir heyelanda can güvenliği ve barınma ihtiyaçları karşılandı.

Ayrıca orada yaşayan köylülerin mağdur olmaması için köy sakinlerinin ihtiyacı olan 4 su hattı da, belediyemiz tarafından su boruları döşenerek köye de su verildi. Yapılan çalışmaların hem köy halkına hem de ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu yapıldı
Haydaran'da içme suyu için 2 büyük dinlenme havuzu yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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