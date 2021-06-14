Haydar Haydar sözleri! Haydar Haydar (Ben Melamet Hırkasını) Türkü sözleri nelerdir? Neşet Ertaş, Müslüm Gürses (Haydar) sözleri!
Sözleri en merak edilen şarkı ve Türkülerin başında Haydar Haydar şarkısı beliyor. Birçok sanatçımızın seslendirdiği anonim yazılan Haydar Haydar şarkısının sözleri nedir, sözleri kime aittir? Haydar Haydar (Ben Melamet Hırkasını) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
Haydar Haydar (Ben Melamet Hırkasını) sözleri nedir? Ben melamet hırkasını, Kendim giydim eğnime şeklinde devam eden Türkünün sözleri nedir? Haydar Haydar kime aittir, sözleri kim yazdı? Müslüm Gürses - Haydar Haydar sözleri nelerdir?
HAYDAR HAYDAR SÖZLERİ
Ben melamet hırkasını
Kendim giydim eğnime
Ar ü namus şişesini
Taşa çaldım kime ne
Haydar haydar taşa çaldım kime ne
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Sofular haram demişler
Aşkımın şarabına
Ben doldurur ben içerim
Günah benim kime ne
Haydar haydar günah benim kime ne
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Gah çıkarım gökyüzüne
Seyrederim alemi
Gah inerim yeryüzüne
Seyreder alem beni
Haydar haydar seyreder alem beni
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Gah giderim medreseye
Ders okurum hak için
Gah giderim meygedeye
Dem çekerim aşk için
Haydar haydar dem çekerim aşk için
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Nesimi'yi sorsalar kim
Yarin ile hoş musun
Hoş olam ya olmayayım
O yar benim kime ne
Haydar haydar o yar benim kime ne
HAYDAR HAYDAR TÜRKÜSÜ (ŞARKISI) HAKKINDA BİLGİLER
Haydar Haydar iyi bilinen geleneksel mistisizm şarkısıdır. Anonim olarak yaratılmış ve Can Gox, Orhan Hakalmaz, Emel Taşçıoğlu, Çetin Akdeniz, Kemal Alaçayır, Ersin Faikzade, Ali Yılmaz, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Bağlama Üçlüsü ve Erdal Akkaya gibi birçok müzisyen tarafından oluşturulmuştur. Şarkı geleneksel olarak saz veya bağlama adı verilen uzun boyunlu yaylı çalgılar üzerinde çalınır.
SÖZLERİ KİME AİTTİR?
Haydar Haydar Türküsünün, şarkısının sözleri anonim yazılmıştır. Bu şarkıyı birçok sanatçımız seslendirmiştir. En bilindikleri ise Müslüm Gürses ve Neşet Ertaş'tır.