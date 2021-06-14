Haydar Haydar sözleri! Haydar Haydar (Ben Melamet Hırkasını) Türkü sözleri nelerdir? Neşet Ertaş, Müslüm Gürses (Haydar) sözleri!

Sözleri en merak edilen şarkı ve Türkülerin başında Haydar Haydar şarkısı beliyor. Birçok sanatçımızın seslendirdiği anonim yazılan Haydar Haydar şarkısının sözleri nedir, sözleri kime aittir? Haydar Haydar (Ben Melamet Hırkasını) şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haydar Haydar (Ben Melamet Hırkasını) sözleri nedir? Ben melamet hırkasını, Kendim giydim eğnime şeklinde devam eden Türkünün sözleri nedir? Haydar Haydar kime aittir, sözleri kim yazdı? Müslüm Gürses - Haydar Haydar sözleri nelerdir?

HAYDAR HAYDAR SÖZLERİ

Ben melamet hırkasını

Kendim giydim eğnime

Ar ü namus şişesini

Taşa çaldım kime ne

Haydar haydar taşa çaldım kime ne

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Sofular haram demişler

Aşkımın şarabına

Ben doldurur ben içerim

Günah benim kime ne

Haydar haydar günah benim kime ne

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Gah çıkarım gökyüzüne

Seyrederim alemi

Gah inerim yeryüzüne

Seyreder alem beni

Haydar haydar seyreder alem beni

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Gah giderim medreseye

Ders okurum hak için

Gah giderim meygedeye

Dem çekerim aşk için

Haydar haydar dem çekerim aşk için

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Nesimi'yi sorsalar kim

Yarin ile hoş musun

Hoş olam ya olmayayım

O yar benim kime ne

Haydar haydar o yar benim kime ne

HAYDAR HAYDAR TÜRKÜSÜ (ŞARKISI) HAKKINDA BİLGİLER

Haydar Haydar iyi bilinen geleneksel mistisizm şarkısıdır. Anonim olarak yaratılmış ve Can Gox, Orhan Hakalmaz, Emel Taşçıoğlu, Çetin Akdeniz, Kemal Alaçayır, Ersin Faikzade, Ali Yılmaz, Müzeyyen Senar, Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Bağlama Üçlüsü ve Erdal Akkaya gibi birçok müzisyen tarafından oluşturulmuştur. Şarkı geleneksel olarak saz veya bağlama adı verilen uzun boyunlu yaylı çalgılar üzerinde çalınır.

SÖZLERİ KİME AİTTİR?

Haydar Haydar Türküsünün, şarkısının sözleri anonim yazılmıştır. Bu şarkıyı birçok sanatçımız seslendirmiştir. En bilindikleri ise Müslüm Gürses ve Neşet Ertaş'tır.