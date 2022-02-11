31 Ocak'tan bu yana hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü psikiyatrist Haydar Dümen koronaya bağlı kalp durması sonucu hayatını kaybetti. 91 yaşında hayata gözlerini yuman Dümen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen hayatı ve biyografisi!

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, (d. 1931, Uşak) Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanı.

Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Lise'den 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Dümen Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir.

29 Mart 2010'da İstanbul Cihangir'deki bürosu silahlı bir saldırgan tarafından basılmış; ancak Dümen, tutukluk yapan silah ve korumaların müdahalesi sayesinde kurtulmuştur.

Best of Haydar Dümen- 2010: Gülerek Öğrenelim

Soğumayan Ölüler

Nazik Adında Bir Kadın

Sağlık Ve Beslenme

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti

Cinsel Yaşam–1

Cinsel Yaşam–2

Cinsel Kültür

Cinsel Sorunlarınız

Cinsel Dünyamız

Evlilik

Gebelikten Korunma

Soğumayan Ölüler

Ölmüş Bir Hasta İle Söyleşi Ya Da Hekimler Üstüne

Otuz Günde Oldu Bitti (Sexodrama)

Gözlerinin Karası

Merhaba Yurttaş

Anahtar Kilide Uymadı(Tiyatro Oyunu)

Cennet Şeytana Kaldı(Tiyatro Oyunu)

Üç Ressam

Sağlık Ve Yaşam

Çocuğun Cinsel Eğitimi

Evet

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