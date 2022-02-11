Haydar Dümen'in hastalığı neydi ve son hali nasıldı? Haydar Dümen neden öldü? Haydar Dümen kaç yaşında?

Ünlü psikiyatrist ve seksoloji uzmanı Haydar Dümen, Uşak'ta doğmuş olup İstanbul Üniversitesinden mezun olmuştur. Bununla birlikte, köşe yazarlığı yapan Haydar Dümen neden vefat etti sevenleri tarafından merak ediliyor. Haydar Dümen'in vefatı ardından hayatı ve neden öldü herkes tarafından araştırılıyor. Haydar Dümen kaç yaşında ve Haydar Dümen komik soruları gündeme geliyor. Sevenleri tarafından araştırılan Haydar Dümen neden vefat etti merak ediliyor. Haydar Dümen neden vefat etti? Haydar Dümen kim? Haydar Dümen hastalı ne? Haydar Dümen öldü mü? Haydar Dümen son hali nasıldı? Haydar Dümen kimdir? Haydar Dümen neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

HAYDAR DÜMEN NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Haydar Dümen, 31 Ocak tarihinde coronavirus yakalanan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen 10 Şubat akşamı coronaviruse bağlı kalp durması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Sevenleri büyük yasa boğulurken sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundurlar.

HAYDAR DÜMEN NEDEN VEFAT ETTİ?

31 Ocak tarihinde coronavirus yakalanan ünlü psikiyatrist Haydar Dümen 10 Şubat akşamı coronaviruse bağlı kalp durması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Haydar Dümen'in ölümünden sonra sevenleri büyük yasa boğuldu. Bugün gerçekleştirilen cenaze, coronavirus önlemleri kapsamında toprağa verilmiştir. Hayatını kaybeden Haydar Dümen 90 yaşındaydı. Renkli kişiliğe sahip olan Haydar Dümen herkesin sevgisini kazanmayı başarmış ünlü bir psikiyatristti.

Haydar Dümen'in doğduğu ev

Haydar Dümen sosyal medya hesabından doğduğu evi paylaşarak şu notu düşmüştü, "Sevgili dostlar, madem Instagram'da yeni başlıyorum. O zaman her şeyin başladığı, yani doğduğum evden başlayalım." dedi.

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 15 Haziran 1930 Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Türk psikiyatrist ve seksoloji uzmanıdır. Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş

Bununla beraber, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazın çalışmalarına ağırlık vermiştir. Dümen, Türkiye'nin Güzin Abla'dan sonra en tanınmış dert dinleyen gazete köşe yazarıdır. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri farklı bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevaplamasından dolayı geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir. Haydar Dümen 31 Ocak 2022 tarihinden beri coronavirus tedavisi gören Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

HAYDAR DÜMEN KAÇ YAŞINDA?

Haydar Dümen 15 Haziran 1930 senesinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir. Haydar Dümen 92 yaşında hayatını kaybetmiştir.

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