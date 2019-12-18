Hayatını kaybeden yönetmen Tunç Başaran kimdir? Tunç Başaran filmleri

18.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:07

Tunç Başaran bir süredir doku tedavisi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi. Uçurtmayı Vurmasınlar filmi ile ödül sahibi olan yönetmen Tunç Başaran, bu film ile Oscar'a aday adayı olmuştur. İşte, Tunç Başaran hayatı, biyografisi, filmleri...

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Başarılı yönetmen, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği İstanbul Fatih'te geçti. Eskiden 7 - 8 sinemanın bulunduğu Direklerarası adı verilen Şehzadebaşı'nda küçük yaşlardan itibaren sinemalarda oynayan filmlerle içli dışlı oldu. Yazar İslam Çupi'yle parka oturup seyrettikleri filmleri tartışırlarmış. Ona John Ford lâkabını takan da Çupi'dir. 17 yaşındayken Amerika'ya gidebilmek için evden kaçar ancak Adapazarı'nda yakalanır.

ADNAN MENDERES'İN HAYATINI FİLM YAPMAK İSTER

Edebiyat Fakültesi'nde okurken yönetmen Memduh Ün'le tanışan Başaran, dört yıl boyunca Ün'ün yanında asistan olarak çalışır. O arada Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yapar. 1964 yılında ilk filminde, "Borusunu Öttüren" adlı oyunu senaryo haline getiren Orhan Kemal'le çalışır. Ardından "Kara Memet" ve Orhan Kemal'in "Bekçi Murtaza"sını çeker. Adnan Menderes'in hayatını film yapmak ister ve araştırmalarını başlatır.

OSCAR ÖDÜLLERİNE ADAY ADAYI OLUR

Reklam sektörüne geçiş yaparak reklam filmleri çekmeye başlar, bu alanda da bir numara olmaı başarır. 15 yıl sonra senaryosunu kendi yazdığı "Biri ve Diğerleri" adlı filme yapar. Film kendisine 1987 Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü, ardından 1988'de İstanbul Film Festivali'nde En İyi Türk Filmi Ödülü'nü kazandırır. Hemen sonrasında da 1989'da "Uçurtmayı Vurmasınlar"ı yapar. Başta 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde kazandığı "Yılın En İyi Türk Filmi" ödülü olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar aday adayı olur. "Piano Piano Bacaksız" (1991) filmi gelir. "Uzun İnce Bir Yol" (1993), "Sen de Gitme" (1996), "Kaçıklık Diploması"(1998), "Abuzer Kadayıf" (2000) filmleri ünlü yönetrmenin uluslararası camiada tanınan projeleridir.