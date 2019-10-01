Hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Abdi Algül kimdir?

01.10.2019 12:18

Kara Borsacı olarak hafızalara kazınan Abdi Algül 86 yaşında yaşamını yitirdi. Sayısız filmde rol alan Yeşilçam'ın usta isimleri arasında yer alıyordu. Abdi Algül, sağlık sorunları nedeniyle son röportajında ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Abdi Algül nereli? Abdi Algül biyografi, hayatı ve filmleri…

ABDİ ALGÜL FİLMLERİ...

ABDİ ALGÜL KİMDİR?

Asıl adı Abdi Algör olan oyuncu, 1 Ocak 1933 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. 'Tokatçı' filmindeki 'Kara Borsacı' karakteri ile tanınıyordu. Kemal Sunal'ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinen Algül, 170'e yakın filmde rol aldı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Başarılı oyuncu: Gazino Bülbülü Gazino 1985, Çalsın Sazlar 1984, Lodos Zühtü 1984, Fırtına Kemal 1984, Bir Kaç Güzel Gün İçin 1984, Beş Kafadar 1984, Şekerpare 1983, İntikam Benim 1983, Çoban Yıldızı 1983, Yorgun 1983, Tokatçı 1983, Küçük Ağa dizisi 1983, Gecenin Sonu 1983, Futboliye 1983, En Büyük Yumruk 1983, Bedel 1983, Şıngırdak Şadiye 1982, Yedi Bela Hüsnü 1982, Yakılacak Kadın 1982, Sen De Mi Leyla 1982, Nasıl İsyan Etmem 1982, Gazap Rüzgarı 1982, Bir Yudum Mutluluk 1982, İnsanlık Uğruna 1981, Unutulmayanlar 1981, Tövbe 1981, Toprağın Teri 1981, Su 1981, Kara Gurbet 1981, Hor Görme Garibi 1981, Gırgıriye 1981, Deli Kan 1981, Davaro 1981, Gerzek Şaban 1980, Şark Bülbülü 1979, İstanbul 1979, Üç Tatlı Bela/ Öldüren Örümcek 1979, Yuvasız Kuşlar 1979, Nokta İle Virgül Paldır Küldür 1979, Mukaddes Vazife 1979, Kanun Gücü 1979, Fırat 1979, Düşman 1979, Bir Ceza Avukatının Anıları: Isı dizisi 1979, Aşkı Ben Mi Yarattım 1979, İyi Aile Çocuğu 1978, İster Gül İster Ağla 1978, İnek Şaban 1978, Çilekeş 1978, Tatlı Nigar 1978, Rezil 1978, Kara Murat Devler Savaşıyor 1978, Güneşten De Sıcak 1978, Görünmeyen Düşman 1978, Gelincik 1978, Düzen 1978, Cevriyem 1978, Ayağında Kundura/ Ceylan 1978, Aklın Neredeydi 1978, Yangın 1977, Vur Gözünün Üstüne 1977, Sen Aşk Nedir Bilir Misin 1977, Sakar Şakir 1977, Nehir 1977, Dila Hanım 1977, Cennetin Çocukları 1977, Baskın 1977, Baraj 1977, Aslan Bacanak 1977, Ana Ocağı 1977, Akrep Yuvası 1977, Adalet 1977, İki Kızgın Adam 1976, Yarınsız Adam 1976, Yalan 1976, Tek Başına 1976, Sürgün 1976, Silahlara Veda 1976, Seks Fırtınası/ Sevmek Ölesiye 1976, Sahte Kabadayı 1976, Portakal 1976, Nereye Arkadaş 1976, Mağlup Edilemeyenler 1976, Hınç 1976, Hamza Dalar Osman Çalar 1976, Gurbetçiler Dönüyor 1976 gibi yapılarda boy gösterdi.

Devlerin Aşkı 1976, Deli Şahin 1976, Darbe 1976, Bodrum Hakimi 1976, Baş Belası 1976, Alev 1976, Üç Ahbap Çavuşlar 1975, Zımbala Behçet/ Behçet 76 1975, Ye Beni Mahmut 1975, Yaşamak Daha Zor 1975, Yarınlar Kimin 1975, Yarınlar Bizim 1975, Vur Tatlım 1975, Soysuzlar 1975, Randevu 1975, Parayla Değil Sırayla 1975, O'nun Hikayesi 1975, Nereden Çıktı Bu Velet 1975, Macera 1975, Kokla Beni Melahat 1975, Kara Murat Kara Şövalyeye Karşı 1975, Hayret 17 1975, Fırtına Behçet 1975, Erkeğim Benim 1975, Dadaş Rıfat Geliyor 1975, Cellat 1975, Bir Defa Yetmez 1975, Bekaret Kemeri 1975, Bakireler Çiftliği 1975, Babanın Oğlu 1975, Ağrı Dağı Efsanesi 1975, Ateş Böceği 1975, Anasının Kızı 1975, Aklın Durur 1975, Ah Nerede Vah Nerede 1975, Şehitler 1974, Önce Vatan 1974, Ölüm Tarlası 1974, Zavallılar 1974, Yankesici 1974, Vur Be Ramazan 1974, Sütçünün Rüyası 1974, Sosyete Behçet 1974, Sev Beni Behçe 1974, Palavracılar 1974, Köyden İndim Şehire 1974, Kiralık Serseri 1974, Kin 1974, Karateciler İstanbul'da 1974, Kahramanlar 1974, Her Gece Bir Bardayım 1974, Gaddar 1974, Erkekler Ağlamaz 1974, Deli Ferhat 1974, Boşver Arkadaş 1974, Babalık 1974, Ayrı Dünyalar 1974, İnsanlık Ölmedikçe 1973, Çaresizler 1973, Züleyha 1973, Toprak Ana 1973, Pir Sultan Abdal 1973, Kuşçu 1973, Kara Toprak 1973, Kaderim Kanla Yazıldı 1973, Hazreti Ömer'in Adaleti 1973, Hazreti Yusuf 1973, Gönülden Yaralılar 1973, Gönülden Yaralılar 1973, Gurbetçiler 1973, Duvak 1973, Dikiz Aynası 1973, Battal Gazi Geliyor 1973, Arap Abdo 1973, Acı Hayat 1973, Örümcek 1972, Yılmayan Şeytan 1972, Vahşi Bir Kız Sevdim 1972, Sen Alın Yazımsın 1972, Kaderin Esiriyiz 1972, Hayatımızın En Güzel Yılları 1972, Günahsızlar 1972, Elveda Meyhaneci 1972, Elif İle Seydo 1972, Aşkların En Güzeli 1972, Binbir Gece Masalları 1971, Baba 1971 gibi filmlerde de yer aldı.