Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek burkan paylaşım

09.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:32

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Testere Necmi karakteriyle hafızlarda yer edinen son olarak Oktay Kaynarca ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle1 Ekim 2019 günü 61 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, Ünlüoğlu'na olan özlemini duygusal bir paylaşımla dile getirdi.

EŞİNİN SESLENDİRDİĞİ ŞİİRİ PAYLAŞTI

Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu'nun "Anlatamıyorum" şiirini seslendirdiği ve birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir kolajdan oluşan video ile eşinin ölümünün 40. gününü andı. Kalkan paylaşımına "40.gün sensiz" notunu düştü.

"SABIR" MESAJLARI YAĞDI

Acılı eşin duygusal paylaşımına birçok ünlü isimden yorum geldi. Seda Sayan, Arzum Onan ve Nur Bilgen Yavuzer gibi ünlü isimler Kalkan'a sabırlar dilerken " Böyle büyük bir aşk hiç bitmez, hep yaşar, hep yaşatır. Işıklarda, huzurla uyusun Tarık abi, dualarımız onunla olsun" gibi yorumlar geldi.

TARIK ÜNLÜOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Kaplan karakterini oynayan Tarık Ünlüoğlu, bir yılı aşkındır akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. 1 Ekim 2019'da 61 yaşında hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu, eşi Gülenay Kalkan dahil meslektaşları ve sevenlerini yasa boğmuştu.