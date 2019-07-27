Hayatını kaybeden oyuncu Yalçın Gülhan kimdir?

Mahallenin Muhtarları dizisindeki şoför Ali karakteriyle hafızalarda yer edinen Yalçın Gülhan, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Yalçın Gülhan kaç yaşında? Yalçın Gülhan eşi, hayatı ve daha fazlası haberimizde…

YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?

Başarılı oyuncu Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Adanalı olan oyuncunun babası TCDD'de revizörlük (vagon teknisyeni) yaptı. Aynı zamanda sanatçı Ahmet Gülhan abisidir.

OYUNCULUĞU BIRAKIP MAKSİM'DE SAHNE ALMAYA BAŞLADI

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı 1964 yapımı ''Dağlar Aslanı'' filmi ile oyunculuğa başlayan Yalçın Gülhan, 70'li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda yer aldı. Bu süre içerisinde yardımcı oyuncu olarak sık sık çeşitli projelerde boy gösterdi. Sinemanın krize girdiği dönemde oyunculuğu bırakarak şarkıcılık yapmaya başlayan Gülhan,80'li yıllarda Coşkun Sabah ile Maksim'de altı ay sahneye çıktı. 6 yıl gibi bir süre de şarkıcılık yaptı.

'GÖRÜNÜRKEN NELER GÖRDÜM' ADINDA KİTAP KALEME ALDI

Yalçın Gülhan, 5 Ekim 1992 - 18 Haziran 2002 tarihleri arasında Oğuz Yalçın, Filiz Kaynak, Avni Kütükoğlu ve Nursan Esenboğa'nın yönettiği, Kandemir Konduk'un senaryosunu yazdığı "Mahallenin Muhtarları" adlı aile dizisinde 'Şoför Ali' karakterini canlandırdı. "Görünürken Neler Gördüm" adlı kitap kaleme alarak deneyimlerini sevenleriyle paylaştı.