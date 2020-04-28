Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı "Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır" Dün hayatını kaybeden Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, "Çok duygulu yaşıyorum.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı
28.04.2020 16:57 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:59

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı

"Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır"

İSTANBUL - Dün hayatını kaybeden Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, "Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır" dediği ortaya çıktı.

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın vefat etmeden önce 22 Haziran 2019'da tv100'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu programın konuğu olduğu ortaya çıktı. Duygusal anların yaşandığı programda Yerlitaş'ın gözlerinin dolduğu görüldü. Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, "Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır. Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm" ifadelerini kullandı. Yerlitaş'ın konuşmaları sırasında zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haber
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haber
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Haber
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haber
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haber
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haber
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Marmara Denizi'nde plankton çoğalması nedeniyle turuncuya büründü
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen esnaf Engin Dağ'ın ölmeden önce yakınlarını uyardığı görüntüler ortaya çıktı
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 7 liradan işlem görüyor
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Son dakika: Halkbank'tan sınırlı şahıs işletmelerine 6 ay ödemesiz destek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Düşüşe geçen gram altın 384,4 liradan işlem görüyor
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım
Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı...
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Aslı Enver Deniz Seki Hande Yener
Spor Mesut Özil Lionel Messi Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 17:38:39. #1.15#
title